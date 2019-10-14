Воронежец пошел на преступление, чтобы составить компанию товарищу в отделе полиции

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-14T15:53:56+03:00

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В сетевом продуктовом супермаркете, расположенном в Советском районе Воронежа, на днях произошел случай, который в некоторой мере можно даже назвать трогательным.

Началось все с того, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии не дали 32-летнему воронежцу вынести алкоголь стоимостью более тысячи рублей. Мужчина решил пройти через кассу с бутылкой в руках и не платить за товар. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Незадачливого вора передали в полицию.

Однако спустя несколько часов в том же магазине задержали еще одного воронежца – мужчина также просто взял с полки алкоголь и пошел к выходу. Оказалось, что сосед задержанного ранее мужчины. Он специально пошел на преступление, чтобы составить компанию своему товарищу в отделе полиции. Такая вот дружба.

Впрочем, вряд ли продавцов можно удивить подобным. На прошлой неделе, например, как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области, в другом гипермаркете, уже в Коминтерновском районе, произошел аналогичный инцидент. Правда, там один из посетителей вскрыл алкоголь в торговом зале и, распивая его, прошел через кассовую зону, конечно же, не оплатив товар. Этот похититель также был задержан и передан полиции. А в Левобережном районе и вовсе удалось пресечь три подобные попытки хищения продуктов и алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU