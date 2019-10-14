До 2024 года расчистят русла двух воронежских рек

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-14T15:40:23+03:00

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До 2024 года на программу очистки рек в Воронежской области запланировано финансирование в размере 547 миллионов рублей. На 2020 и 2021 год – 60,9 миллиона рублей. В 20 году начнутся работы по расчистке участка реки Икорец протяженностью 20 километров в границах Бобровского и Лискинского районов. В следующем году на эти цели потратят 5 миллионов рублей, а общая стоимость работ составит 47 миллионов рублей.

Мероприятия по экологической реабилитации реки Воронеж протяженностью 54 километра начнутся с 2021 года. Сейчас завершается проектирование, разрабатываются схемы размещения карт намыва на территории Рамонского и Хохольского районов. К сожалению, земли находятся в частной собственности. Поэтому рассматривается вариант размещения карт намыва на заболоченных территориях в верховье воронежского водохранилища.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил рассмотреть возможность включения в программу очистки и самого Воронежского водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU