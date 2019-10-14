В Воронеже на 17 дней закроют движение возле спорткомплекса «Энергия»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-14T15:15:47+03:00

Движение перекроют до конца октября, еще и первый день ноября захватят. Фото: из архива «КП»

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С 8.00 16 октября до 22.00 1 ноября водителям придется пускаться в обход проезда мимо спорткомплекса «Энергия». В эти дни перекроют дорогу на участке от улицы Ворошилова до улицы Депутатской.

- Ограничение движения связано с работами по благоустройству территории. Ими занимается фирма ООО «Стройком Плюс», - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.

Кстати, с 18 по 20 октября в обновленном спорткомплексе «Энергия» пройдет первенство Европы по скалолазанию. Зрителям предложат не только посмотреть на самых сильных юных спортсменов Старого Света, но и самим попробовать себя в роли покорителей вершин.

ИСТОЧНИК KP.RU