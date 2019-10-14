Воронежца будут судить за найденный кошелек
18-летний парень походил по магазинам в Северном микрорайоне и лишился кошелька. В нем было больше 27 тысяч рублей. "Украли!" - решил парень и поспешил в полицию.
Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что молодой человек просто забыл кошелек на прилавке. Но дальше - интереснее. Портмоне заметил другой парень. Он прихватил чужой кошелек и удалился.
- 26-летнего воронежца задержали и доставили в отдел полиции. Похищенный кошелек изъяли. Деньги уже успел потратить на личные цели, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
По статье "кража" парню грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU