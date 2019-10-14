2019-10-14T15:15:16+03:00
Происшествия

Воронежца будут судить за найденный кошелек

Ему грозит до пяти лет заключения
Виктор ПАВЛОВ
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18-летний парень походил по магазинам в Северном микрорайоне и лишился кошелька. В нем было больше 27 тысяч рублей. "Украли!" - решил парень и поспешил в полицию.

Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что молодой человек просто забыл кошелек на прилавке. Но дальше - интереснее. Портмоне заметил другой парень. Он прихватил чужой кошелек и удалился.

- 26-летнего воронежца задержали и доставили в отдел полиции. Похищенный кошелек изъяли. Деньги уже успел потратить на личные цели, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

По статье "кража" парню грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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