2019-10-14T14:45:27+03:00
Общество

В Воронежской области появится восемь новых полигонов и мусоросортировочных заводов

Они будут обрабатывать до 60% отходов, 27 из которых направят на переработку
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В период с 2021 по 2024 год в области построят восемь мусоросортировочных комплексов, общей мощностью около 350 тысяч тонн в год. Сейчас на сортировку попадают 30% отходов. В планах правительства повысить эти показатели до 60%.

В настоящее время в регионе действуют 17 полигонов ТКО, четыре из них уже почти заполнены и в ближайшие годы их выведут из эксплуатации. Это полигоны в Россошанском, Верхнемамонском, Павловском и Каменском районах. Вместо них построят новые объекты. С учетом вновь построенных объектов к 2024 году число полигонов составит 19.

- В первую очередь работы начнутся в районах, где полигонов ТКО нет совсем, - рассказала Галина Воробьева, заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. – Это Поворинский, Калачеевский, Грибановский, Борисоглебский, Рамонский и другие.

К 2024 году в Воронежской области будет отправляться на переработку 27% бытовых отходов. Сейчас вторую жизнь получают чуть меньше 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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