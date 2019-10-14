2019-10-14T13:44:56+03:00
Общество

Две группы воронежцев уберут территорию Дивногорья

Волонтеров приглашают присоединиться 19 октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцев приглашают поучаствовать в уборке территории заповедника Дивногорье - по берегам рек Дон и Тихая Сосна. Традиция эта возобновляется уже девятый год подряд. В этом году набирают две группы, которые 19 октября пойдут навстречу друг другу: одна от станции Дивногорская (где расположен монастырь), другая – от станции Копанище (остановка следующая после музея). Встреча участников уборки на станции Дивногорская в 9.30, на станции Копанище – в 9.45. Работа продлится до 17.00. В 13.00 волонтеров ждет обед в монастыре.

В 18.00 можно посетить культурную программу в резиденции Мел. Участники могут по желанию посетить службу в Дивногорском монастыре и посмотреть фильм о реке Дон. А 20 октября - просветительскую лекцию и творческие мастерские на территории музея-заповедника Дивногорье.

- Не забывайте теплые вещи, непромокаемую обувь, бутерброды, термосы, резиновые широкие перчатки для того, чтобы защитить х/б рабочие перчатки от намокания и грязи. И уточните расписание движения пригородных поездов, - посоветовали организаторы. - Уборка состоится при плюсовой температуре и если не будет снега. Дождь нам не помеха. Опыт показывает, что везде дождь, а в Дивногорье - сухо. Пусть прогнозы вас не пугают.

Волонтеры проведут раздельный сбор мусора: будут отдельно собирать пластик и стекло и отвезут в ближайшие пункты сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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