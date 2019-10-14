После полета щенка из окна воронежской многоэтажки не стали возбуждать дело

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-14T13:38:34+03:00

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В полиции рассказали об итогах проверки, которую начали после случая с щенком на улице Лизюкова. 2 октября малыш упал с балкона шестого этажа и ударился о бордюр. Мучительные крики животного привлекли прохожих. Вскоре появился и хозяин, который заявил, что может делать со своей собакой все, что ему угодно. "Не надо мне полицией угрожать, - заявил мужчина на видео. - Моя собака. Взял - и сбросил. Она меня не устраивает".

- В возбуждении уголовного дело по статье "Жестокое обращение с животными" отказано, - сообщили нам в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Как рассказала хозяйка, в момент происшествия она с щенком находилась на балконе. В этот момент раздался резкий звук - зашумел ее муж, находящийся в квартире. Животное испугалось и сорвалось с подоконника. Хозяева принесли участковому чеки, что проводят лечение животного. Говорят, что любят своего питомца.

В ветклинике рассказали, что у щенка диагностировали перелом позвоночника, оскольчатый перелом двух передних конечностей. Кроме того, у него выбиты зубы. Песик перенес уже три операции.

В Воронеже выкинули из окна собаку.Автор видео: Елена Свиридова

ИСТОЧНИК KP.RU