Воронежская область в десятке регионов России по строительству жилья

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-14T12:40:24+03:00

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за тот же период введено в строй в Ленинградской и Московской областях, в аутсайдерах - Чукотка и Магадан. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У нас на человека в среднем приходится 30,1 квадратных метра

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В Воронежской области с июля 2018 года по июнь 2019-го введено в строй 0,773 квадратных метра жилья на человека. По этому показателю наш регион занимает 9 место в стране, согласно исследованию РИА Новости. За основу брались данные Росстата.

Кроме того, исследователи в целом оценили обеспеченность жильем: проще говоря, они взяли общую площадь и поделили численность населения. Оказалось, что в нашем регионе на человека в среднем приходится 30,1 квадратных метра.

Как свидетельствуют результаты исследования, по итогам первого полугодия 2019 года ввод жилья вырос по сравнению с январем-июнем предыдущего года на 3,7%.

В десятку лидеров также входят Белгородская (7), Липецкая (8) и Тамбовская (10) области.

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за тот же период введено в строй в Ленинградской и Московской областях, в аутсайдерах - Чукотка и Магадан.

ИСТОЧНИК KP.RU