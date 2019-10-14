2019-10-14T11:57:53+03:00
Звезды

Воронежцам расскажут о сербской культуре и научат готовить традиционные блюда

Фестиваль стартует 24 октября
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторами.Фото: предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

В Воронеже стартует фестиваль сербской культуры «Сербия рядом–2019». Местные жители смогут познакомиться с культурой братской страны.Организатором традиционно выступил Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».

Мероприятие пройдет в два этапа. В свободном доступе в одном из вузов организуют выставку «Уголок сербской культуры и быта», а также выставку фоторабот о Сербии. А на втором этапе, который стартует 24 октября, воронежцев ждут несколько интересных площадок, которые познакомят жителей и гостей города с культурой Сербии и Балкан.

24 октября в 17.30 в книжном магазине «Амиталь» пройдет литературная площадка, в рамках которого организаторы планируют приезд гостя, имя которого пока хранят в тайне. А в 19.30 в кулинарной школе на улице Студенческой,7 состоится традиционный гастрономический мастер-класс по рецептам сербской кухни – вход бесплатный по предварительной записи

25 октября в 19:00 в конференц-зале гостиницы по адресу Плехановская, 9 состоится интеллектуальная игра «Балканский мост». Заявить командное или личное участие можно по телефону +7 910 346 05 70.

26 октября с 17:00 в одном из книжных клубов по адресу 20 лет ВЛКСМ,54а на литературной площадке фестиваля представят сербские стихи а переводы, а после покажут очередной фильм о Сербии и российско-сербских отношениях.

Отметим, что приобщиться к сербской культуре смогут не только жители города Воронежа: в рамках проекта запланирована серия мероприятий в районах области. Так, в самом конце осени в Семилукском районе будет организована небольшая событийная площадка с балканской выставкой и совместным просмотром фильма.

Записаться на мероприятия вы можете по телефону+7 916 258 37 75. Электронная почта osenkov_ew@mail.ru. Подробности о фестивале можно узнать на сайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский дизайнер вдохновилась картинами художника-земляка
«Калину» изуродовало на воронежской трассе после столкновения с прицепом грузовика
В Воронеже пенсионерку спасли от мошенников охранники торгового центра
Воронежская область в десятке регионов России по строительству жилья
Воронежское село Хренище уступило Мошонкам
Пьяный участковый, устроивший ДТП с пострадавшими в Воронежской области, будет уволен
В Воронежской области в ночном ДТП с КамАЗом погиб мужчина
В Воронеже из-за шума на 30 суток приостановили загрузку в магазине «Пивоварня»
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»
В Воронежской области мопед во время обгона влетел в УАЗ
В Воронежской области стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 4.3% за год
В Воронеже мужчина купил консервы с проволокой
Воронежцев ждет по-летнему теплая и солнечная рабочая неделя
Войну глазами детей Воронежа и Ленинграда показали в кукольном театре
Мерси боку, Лара: мировая звезда Фабиан собрала в Воронеже 2200 зрителей
Воронежская гимнастка завоевала бронзу чемпионата мира в вольных упражнениях
Воронежцев просят помочь найти самые проблемные пешеходные переходы города
Появилось видео шокирующей аварии с машиной скорой помощи под Воронежем
В Воронеже с необычной выставки украли несколько картин