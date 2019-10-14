Воронежцам расскажут о сербской культуре и научат готовить традиционные блюда

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-14T11:57:53+03:00

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В Воронеже стартует фестиваль сербской культуры «Сербия рядом–2019». Местные жители смогут познакомиться с культурой братской страны.Организатором традиционно выступил Центр международного сотрудничества «Русско-Сербский Диалог».

Мероприятие пройдет в два этапа. В свободном доступе в одном из вузов организуют выставку «Уголок сербской культуры и быта», а также выставку фоторабот о Сербии. А на втором этапе, который стартует 24 октября, воронежцев ждут несколько интересных площадок, которые познакомят жителей и гостей города с культурой Сербии и Балкан.

24 октября в 17.30 в книжном магазине «Амиталь» пройдет литературная площадка, в рамках которого организаторы планируют приезд гостя, имя которого пока хранят в тайне. А в 19.30 в кулинарной школе на улице Студенческой,7 состоится традиционный гастрономический мастер-класс по рецептам сербской кухни – вход бесплатный по предварительной записи

25 октября в 19:00 в конференц-зале гостиницы по адресу Плехановская, 9 состоится интеллектуальная игра «Балканский мост». Заявить командное или личное участие можно по телефону +7 910 346 05 70.

26 октября с 17:00 в одном из книжных клубов по адресу 20 лет ВЛКСМ,54а на литературной площадке фестиваля представят сербские стихи а переводы, а после покажут очередной фильм о Сербии и российско-сербских отношениях.

Отметим, что приобщиться к сербской культуре смогут не только жители города Воронежа: в рамках проекта запланирована серия мероприятий в районах области. Так, в самом конце осени в Семилукском районе будет организована небольшая событийная площадка с балканской выставкой и совместным просмотром фильма.

Записаться на мероприятия вы можете по телефону+7 916 258 37 75. Электронная почта osenkov_ew@mail.ru. Подробности о фестивале можно узнать на сайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU