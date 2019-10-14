2019-10-14T10:17:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области мопед во время обгона влетел в УАЗ

Водитель байка скончался в больнице
Юлия ДИДЕНКО
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В рабочем поселке Новохоперский обгон закончился смертью. Водитель мопеда «Скаут», столкнулся с автомобилем УАЗ-31512. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 октября.

Авария случилась в накануне, 13 октября, в 13.30 у дома № 53 по улице Шолохова. Машиной управлял 31-летний местный житель. Мужчина на перекрестке поворачивал налево, когда в него врезался 45-летний водитель мопеда.

В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализировали. В больнице он скончался. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 94 ДТП, из них в областном центре – 61, на федеральных трассах - 6, в районах области – 27. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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