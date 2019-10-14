2019-10-14T10:02:48+03:00
Общество

В Воронеже мужчина купил консервы с проволокой

Опасная находка ждала горожанина в банке
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежец купил рыбные консервы с сюрпризом. В банке мужчина обнаружил металлическую проволоку. Снимок опасной находки местный житель опубликовал в популярной группе в соцсети накануне.

Как утверждает автор фото, покупку он сделал в одном из гипермаркетов на Ленинском проспекте. В комментариях горожане предположили, что проволока может быть частью сетей, которыми ловили рыбу. Местные жители посоветовали мужчине сохранить чек обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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