Войну глазами детей Воронежа и Ленинграда показали в кукольном театре

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-14T08:11:49+03:00

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О войне говорить тяжело и сложно. Но воронежский театр кукол не искал легких путей.

К 75-летию Победы здесь поставили спектакль «Детский дневник войны» по изданному в 2015-м документальному сборнику «Детская книга войны - Дневники 1941-1945» под редакцией Даниила Гранина. На Малышкиной сцене ожили страшные истории, записанные ребятами в блокадном Ленинграде. У этих детей резко не стало детства. На их хрупкие плечики свалились ужасы, которые не под силу пережить и взрослым. Рассуждения не по годам об отдыхе от голода, муки совести за то, что не можешь поделиться хлебом с маленькой сестренкой... На этом спектакле родители украдкой вытирают слезы.

Эстетику спектакля художник Елена Белых решила в соответствующих серых тонах и антураже: печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки. И полупрозрачные, словно тающие от голода, куклы - теневые.

- Главный персонаж нашего спектакля – память. Я отталкивалась от музейных стендов и памяти, которая сейчас сохранилась только в музеях. Мы пытались оживить ее на сцене. Использовали плоскостные куклы с элементами механики и одну объемную – игрушку-котика – как элемент детства, - рассказала «Комсомолке» художник Елена Белых.

Истории блокадных детей в театре решили дополнить рассказами переживших оккупацию воронежцев.

- Когда мы стали работать над спектаклем, поняли, что Воронеж, задержавший фашистов на 212 дней, не позволивший врагам пройти к богатому югу, стоявший насмерть, тоже достоин части постановки, – поделилась арт-директор театра Светлана Дремачева. -Нынешние воронежские дети должны знать, что пережили их сверстники, эти дома, эти улицы. Нам помогли краеведы, много литературы на эту тему нет, детских записей не сохранилось. Помог краеведческий музей. Также мы воспользовались материалами, собранными журналистом Эдуардом Ефремовым. В спектакле использованы подлинные воспоминания воронежцев Ольги Петровой, Бориса Шульгина, Тамары Харченко.

Атмосферу военных лет создает написанная специально для спектакля музыка композитора Александра Балаяна. В постановке играют Владислав Ефанов, Анна Лужецкая, Дарья Сарычева, Григорий Вахрушев и Сергей Шамамян.

ИСТОЧНИК KP.RU