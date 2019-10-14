2019-10-14T08:11:49+03:00
Звезды

Войну глазами детей Воронежа и Ленинграда показали в кукольном театре

В основу спектакля легли воспоминания блокадников и переживших оккупацию столицы Черноземья
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

О войне говорить тяжело и сложно. Но воронежский театр кукол не искал легких путей.

К 75-летию Победы здесь поставили спектакль «Детский дневник войны» по изданному в 2015-м документальному сборнику «Детская книга войны - Дневники 1941-1945» под редакцией Даниила Гранина. На Малышкиной сцене ожили страшные истории, записанные ребятами в блокадном Ленинграде. У этих детей резко не стало детства. На их хрупкие плечики свалились ужасы, которые не под силу пережить и взрослым. Рассуждения не по годам об отдыхе от голода, муки совести за то, что не можешь поделиться хлебом с маленькой сестренкой... На этом спектакле родители украдкой вытирают слезы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Эстетику спектакля художник Елена Белых решила в соответствующих серых тонах и антураже: печка-буржуйка, весы с хлебным пайком, продуктовые карточки. И полупрозрачные, словно тающие от голода, куклы - теневые.

- Главный персонаж нашего спектакля – память. Я отталкивалась от музейных стендов и памяти, которая сейчас сохранилась только в музеях. Мы пытались оживить ее на сцене. Использовали плоскостные куклы с элементами механики и одну объемную – игрушку-котика – как элемент детства, - рассказала «Комсомолке» художник Елена Белых.

Истории блокадных детей в театре решили дополнить рассказами переживших оккупацию воронежцев.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Когда мы стали работать над спектаклем, поняли, что Воронеж, задержавший фашистов на 212 дней, не позволивший врагам пройти к богатому югу, стоявший насмерть, тоже достоин части постановки, – поделилась арт-директор театра Светлана Дремачева. -Нынешние воронежские дети должны знать, что пережили их сверстники, эти дома, эти улицы. Нам помогли краеведы, много литературы на эту тему нет, детских записей не сохранилось. Помог краеведческий музей. Также мы воспользовались материалами, собранными журналистом Эдуардом Ефремовым. В спектакле использованы подлинные воспоминания воронежцев Ольги Петровой, Бориса Шульгина, Тамары Харченко.

Атмосферу военных лет создает написанная специально для спектакля музыка композитора Александра Балаяна. В постановке играют Владислав Ефанов, Анна Лужецкая, Дарья Сарычева, Григорий Вахрушев и Сергей Шамамян.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев ждет по-летнему теплая и солнечная рабочая неделя
Мерси боку, Лара: мировая звезда Фабиан собрала в Воронеже более 1500 зрителей
Воронежская гимнастка завоевала бронзу чемпионата мира в вольных упражнениях
Воронежцев просят помочь найти самые проблемные пешеходные переходы города
Появилось видео шокирующей аварии с машиной скорой помощи под Воронежем
В Воронеже с необычной выставки некто украл несколько картин
В Воронеже на Ворошилова после массового ДТП перевернулась иномарка
Воронежский «Буран» вырвал победу в овертайме у «Нефтяника»
В центре Воронежа старый тополь упал на крышу дома
После столкновения маршруток в Воронеже пассажирам пришлось отправиться в больницу
В Воронеже 86-летняя пенсионерка отдала все накопления, чтобы вылечить здоровую внучку
Участкового в Воронежской области обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими
На пожаре в Воронежской области обнаружили тело женщины
В Воронежской области автомобиль врезался в дерево: госпитализировано четыре человека
Под Воронежем в перевозившую пациента машину скорой помощи влетел «Рено»
Воронежский «Факел» уступил с минимальным счетом «Нефтехимику»
Большинство опрошенных автомобилистов назвали цену платных парковок чересчур высокой
Щенок, выброшенный с шестого этажа в Воронеже, пережил клиническую смерть
В Воронежской области схватили двоих "закладчиков"
Эксперты выяснили, чего боятся воронежцы
Нетрезвый парень залез в квартиру воронежца, чтобы поспать
Жительница Воронежа отказалась дать незнакомцу на выпивку и лишилась золотой цепочки
Воронежец удивил наставников шоу "Голос"
Спасатели предупредили воронежцев о мощных порывах ветра
Мошенник запугал жительницу Воронежской области другими мошенниками
Девушку, погибшую на воронежской трассе, не могут опознать больше суток