Воронежский «Буран» вырвал победу в овертайме у «Нефтяника»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-13T15:58:03+03:00

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Воронежский «Буран» заработал еще два очка, обыграв альметьевский «Нефтяник» в овертайме со счетом 2:1. Воронежцам удалось открыть счет на 25 минуте - отличился Егор Алешин. Однако в начале третьего периода гости счет сравняли - 1:1.

Игра перешла в овертайм. Не прошло и двух минут, как Никита Аноховский точным броском поразил цель и помог нашей команде вырвать победу.

- Спасибо сопернику за игру! Хочу поблагодарить команду за то, что выполнили на 100% установку, которую мы давали, ребята - большие молодцы! Спасибо им, спасибо болельщикам за поддержку! Это всего лишь вторая победа, поэтому все еще впереди, работы много, на самом деле. Понятно, у ребят сейчас эмоции после смены тренера, но помимо эмоций у нас еще очень-очень много работы впереди, - отметил Михаил Бирюков, и.о. главного тренера «Бурана».

Следующий поединок воронежской команды состоится 14 октября - «Буран» сыграет с «Торосом».

ИСТОЧНИК KP.RU