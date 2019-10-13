В Воронеже 86-летняя пенсионерка отдала все накопления, чтобы вылечить здоровую внучку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-13T13:00:55+03:00

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Так, в ОП №4 поступило заявление от 86-летней местной жительницы о том, что неизвестная путем обмана похитила ее денежные средства.

На днях на улице 86-летней жительнице Воронежа подошла незнакомка и завязала с ней разговор. Они вместе прогулялись до дома старушки. По дороге пенсионерка рассказала, что живет с внучкой, но той пока нет дома.

И тут новая знакомая заявила, что внучка попала в больницу и на ее лечение срочно необходимы деньги. Трудно объяснить, как мошенница заставила старушку поверить в это и отдать все накопления - 70 тысяч рублей. Вряд ли это понимает и сама пенсионерка. Но после этого преступница скрылась. Через некоторое время, внучка вернулась домой. Понятное дело, что ей оставалось только обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU