2019-10-13T11:28:33+03:00
Происшествия

На пожаре в Воронежской области обнаружили тело женщины

Причина возгорания устанавливается
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 октября в 1.02 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в хуторе Ново-Успеновка Острогожского района. Там на улице Воронежская загорелся жилой дом. На место ЧП выехали две пожарные машины. Шестеро спасателей боролись с огнем до 2.01.

В результате пожара дом выгорел - огонь прошелся по всей площади 64 кв.м. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, на месте пожара обнаружили тело 64-летней женщины. Причина ее смерти устанавливается, как и то, почему в целом начался пожар в этом частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области автомобиль врезался в дерево: госпитализировано четыре человека
Под Воронежем в перевозившую пациента машину скорой помощи влетел «Рено»
Воронежский «Факел» уступил с минимальным счетом «Нефтехимику»
Большинство опрошенных автомобилистов назвали цену платных парковок чересчур высокой
Щенок, выброшенный с шестого этажа в Воронеже, пережил клиническую смерть
В Воронежской области схватили двоих "закладчиков"
Эксперты выяснили, чего боятся воронежцы
Нетрезвый парень залез в квартиру воронежца, чтобы поспать
Жительница Воронежа отказалась дать незнакомцу на выпивку и лишилась золотой цепочки
Воронежец удивил наставников шоу "Голос"
Спасатели предупредили воронежцев о мощных порывах ветра
Мошенник запугал жительницу Воронежской области другими мошенниками
Девушку, погибшую на воронежской трассе, не могут опознать больше суток