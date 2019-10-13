На пожаре в Воронежской области обнаружили тело женщины

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-13T11:28:33+03:00

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13 октября в 1.02 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в хуторе Ново-Успеновка Острогожского района. Там на улице Воронежская загорелся жилой дом. На место ЧП выехали две пожарные машины. Шестеро спасателей боролись с огнем до 2.01.

В результате пожара дом выгорел - огонь прошелся по всей площади 64 кв.м. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, на месте пожара обнаружили тело 64-летней женщины. Причина ее смерти устанавливается, как и то, почему в целом начался пожар в этом частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU