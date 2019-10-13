Воронежский «Факел» уступил с минимальным счетом «Нефтехимику»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-13T09:57:19+03:00

К сожалению, в этом матче у воронежских футболистов получалось не многое Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме того, в игре «сломался» один из ключевых наших игроков - Павел Яковлев

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12 октября воронежский «Факел» гостил в Казани. Наши футболисты встречались с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках 17-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Уже на 7 минуте матча футболист нижнекамцев Петров со штрафного пробил низом, мяч рикошетом от выстроившихся в «стенке» игроков залетел точно в левый угол ворот.

На 16 минуте счет мог удвоиться: голкипер Станислав Бучнев пытался вынести мяч из штрафной «Факела», но попал в спину одного из игроков «Нефтехимика», на отскоке первым также оказался футболист хозяев поля - он поразил пустые ворота, но, к счастью, оказался в положении «вне игры». Однако по этому эпизоду чувствуется, в каком состоянии оказались воронежские футболисты.

К концу первого тайма пришлось к тому же заменить одного из самых опасных и опытных наших игроков Павла Яковлева - он держался за заднюю поверхность бедра. В итоге организовать разящую атаку «Факелу» так и не удалось.

- Ничего неожиданного сказать не могу. Необязательный фол, потом не понятно, как сквозь стенку пролетает мяч - получаем гол. Практически подарили все это сопернику. О чем договаривались, как надо было начинать играть - частично не выполнили. Поэтому неудачные действия в стартовом отрезке матча были. Ну и мы сами знаем, что если ты не забиваешь - то ты и не выигрываешь. И даже не спасаешь матч, - резюмировал Сергей Оборин, главный тренер «Факела».

ИСТОЧНИК KP.RU