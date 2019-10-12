2019-10-12T16:35:47+03:00
Происшествия

Нетрезвый парень залез в квартиру воронежца, чтобы поспать

Хозяин жилья был в шоке
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото Управления Росгвардии.Фото Управления Росгвардии.
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Историю довольно странного задержания рассказали в Управлении Росгвардии по Воронежской области. Вчера, 11 октября, житель Центрального района услышал в собственной квартире странные звуки. Он заглянул в коридор и увидел, что в окно залез какой-то человек. Взволнованный собственник выскочил в подъезд и оттуда позвонил правоохранителям.

Наряд вневедомственной охраны бросился на место. Открыв дверь квартиры, росгвардейцы увидели нетрезвого молодого человека. Тот спал в одной из комнат.

- Это оказался 19-летний житель Калачеевского района, - сообщают в Росгвардии. - Его передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что за нарушение неприкосновенности жилища парню грозит до трех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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