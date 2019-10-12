2019-10-12T13:14:26+03:00
Общество

Спасатели предупредили воронежцев о мощных порывах ветра

Они будут наблюдаться сегодня и завтра
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Спасатели сообщили о неблагоприятных погодных условиях. По информации гидрометеоцентра, с 18.00 12 октября до 18.00 13 октября в Воронеже и местами по области ожидаются мощные порывы ветра. Скорость его внушительная: 15-18 м/с. Направление - юго-западное.

- Просьба учитывать это обстоятельство при парковке автомобилей, - говорят в региональном ГУ МЧС. - Не нужно ставить машины под деревьями и большими конструкциями, которые могут завалиться.

Добавим, что ночью в Воронеже ожидается небольшой дождь и +9. Воскресенье будет облачным, но сухим. На термометре ждут +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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