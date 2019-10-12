Мошенник запугал жительницу Воронежской области другими мошенниками

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-12T12:21:49+03:00

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Сразу 14 заявлений о кражах с банковских счетов поступило в полицию Воронежской области за один вчерашний день. В ГУ МВД по Воронежской области рассказали об одном из этих случаев.

50-летняя жительница Таловского района подняла трубку, когда ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка. Мошенник действовал по классической схеме: сказал, что прямо сейчас кто-то списывает деньги со счета женщины, а потому надо их "обезопасить". Для этого якобы нужны персональные данные... Женщина согласилась их сообщить - и потеряла 19 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", - комментируют в полиции. И напоминают: будьте бдительны! Никому не говорите данные банковских карт или пароли из СМС.

ИСТОЧНИК KP.RU