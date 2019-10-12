Девушку, погибшую на воронежской трассе, не могут опознать больше суток

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-12T11:47:25+03:00

На вид ей 25-30 лет

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В Поворинском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. ДТП случилось на 629 километре трассы "Москва-Астрахань" вчера, 11 октября, примерно в час ночи.

Водитель автомобиля "Тойота-Камри", 56-летний мужчина из Волгограда, по неясным пока причинам сбил девушку. Она скончалась на месте аварии. Личность погибшей до сих пор не установили. На вид ей 25-30 лет.

- Сотрудники полиции проводят проверку, принимают меры по установлению личности погибшей и всех обстоятельств произошедшего, - говорят в ГУ МВД.

Это не единственная смертельная авария за вчерашний день. В Лискинском районе "Лада" протаранила дерево: погибла женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU