В Воронеже до сих пор не отапливаются 145 домов
На 17.00 11 октября, на пятый день с момента начала отопительного сезона, в Воронеже тепло дали в 4453 многоквартирных дома из 4598, что составляет 96,8%. В 145 домов отопление до сих пор не дали.
Как сообщили в мэрии, работы по наладке систем и запуску котельных продолжаются. Специалисты коммунальных служб работают на местах порывов без выходных.
В то же время чиновники напоминают, что на полную отладку системы дается две недели. За этот срок сотрудники УК должны устранить все причины, мешающие полноценному запуску отопления. Если в вашей квартире до сих пор холодные батареи, в первую очередь, обращайтесь в свою УК.
Для координации работы в городском управлении ЖКХ и в управах районов работают «горячие линии».
ИСТОЧНИК KP.RU