2019-10-11T19:14:03+03:00
Общество

В Воронеже до сих пор не отапливаются 145 домов

Коммунальные службы работают над устранением неполадок без выходных
Елена ФЕДЯШЕВА
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Отопительный сезон в Воронеже начался 7 октябряОтопительный сезон в Воронеже начался 7 октябряФото: из архива «КП»
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На 17.00 11 октября, на пятый день с момента начала отопительного сезона, в Воронеже тепло дали в 4453 многоквартирных дома из 4598, что составляет 96,8%. В 145 домов отопление до сих пор не дали.

Как сообщили в мэрии, работы по наладке систем и запуску котельных продолжаются. Специалисты коммунальных служб работают на местах порывов без выходных.

В то же время чиновники напоминают, что на полную отладку системы дается две недели. За этот срок сотрудники УК должны устранить все причины, мешающие полноценному запуску отопления. Если в вашей квартире до сих пор холодные батареи, в первую очередь, обращайтесь в свою УК.

Для координации работы в городском управлении ЖКХ и в управах районов работают «горячие линии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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