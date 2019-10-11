2019-10-11T16:42:42+03:00
Общество

С 2020 года воронежским учащимся продлят период льготной покупки билетов на электрички

Благодаря корректировке регионального законодательства студенты смогут ездить с 50%-й скидкой до конца сессии, а школьники – резервных дней основного периода сдачи ЕГЭ, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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На реализацию этих целей из бюджета области дополнительно будет выделено более 2 млн рублей.

Решение о продлении сроков льготного проезда на электричках для обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежа принято в ходе 48-го заседания регионального парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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