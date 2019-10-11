2019-10-11T16:41:02+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил готовность районных комбинатов благоустройства к зиме

В четверг, 10 октября, мэр посетил районные КБУ, а также недавно созданную муниципальную «Городскую дорожную службу»
Татьяна МИСТЮКОВА
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ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В КБУ Коминтерновского района на ул. 303-й Стрелковой дивизии градоначальника ждала колонна новой техники – тракторов, снегопогрузчиков, самосвалов, автогрейдеров и прочих машин для уборки города в любое время года. Всего 73 единицы. Кроме того, Вадиму Кстенину показали, как в боксах восстанавливают железо пораженных песко-соляной смесью самосвалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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