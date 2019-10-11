Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил готовность районных комбинатов благоустройства к зиме
В четверг, 10 октября, мэр посетил районные КБУ, а также недавно созданную муниципальную «Городскую дорожную службу»
.
Изменить размер текста:
ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В КБУ Коминтерновского района на ул. 303-й Стрелковой дивизии градоначальника ждала колонна новой техники – тракторов, снегопогрузчиков, самосвалов, автогрейдеров и прочих машин для уборки города в любое время года. Всего 73 единицы. Кроме того, Вадиму Кстенину показали, как в боксах восстанавливают железо пораженных песко-соляной смесью самосвалов.
ИСТОЧНИК KP.RU