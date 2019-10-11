Школьники посадили березовую рощу в Воронежской области

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-11T16:37:39+03:00

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22 ученика Нововоронежской школы №3 приняли участие в посадке березовой рощи на территории Давыдовского лесничества. Под руководством лесоводов ребята высадили на месте погибших саженцев 3900 новых молодых березок, чтобы восстановить густоту посадок.

Школьникам показали, как правильно сажать сеянцы при помощи меча Колесова. Для многих это стало новым опытом.

Мероприятия лесовосстановительной кампании «Сохраним лес», проходящей в рамках всероссийской экологической акции «Живи, лес!», продолжатся в области до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU