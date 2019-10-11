В Воронежской области мужчина за кражу велосипеда сел на 8 лет в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-11T16:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Павловский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Республики Марий Эл. На этот раз его обвиняли в краже велосипеда. Мужчину вышел из колонии условно-досрочно 26 июня 2018 года. Там он отбывал наказание за серию краж и разбой.

Мужчина приехал в Павловск в составе бригады, строящей дороги. Вскоре его уволили за нарушение трудового распорядка. В один из майских вечеров 2019 года, слоняясь по Павловску, рецидивист увидел в подъезде дома на лестничной площадке велосипед и решил его украсть. Он попросил у мужчин, чинивших машину неподалеку в гараже, плоскогубцы. Ими он перекусил замок велосипеда и уехал на нем. Причиненный хозяину ущерб составил 9500 рублей. Рецидивиста поймали и арестовали, велосипед вернули хозяину.

- Мужчина признал свою вину и на словах раскаялся. Однако суд учел его криминальное прошлое и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU