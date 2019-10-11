2019-10-11T16:22:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина за кражу велосипеда сел на 8 лет в колонию строгого режима

Суд учел его криминальное прошлое
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Павловский районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 38-летнего жителя Республики Марий Эл. На этот раз его обвиняли в краже велосипеда. Мужчину вышел из колонии условно-досрочно 26 июня 2018 года. Там он отбывал наказание за серию краж и разбой.

Мужчина приехал в Павловск в составе бригады, строящей дороги. Вскоре его уволили за нарушение трудового распорядка. В один из майских вечеров 2019 года, слоняясь по Павловску, рецидивист увидел в подъезде дома на лестничной площадке велосипед и решил его украсть. Он попросил у мужчин, чинивших машину неподалеку в гараже, плоскогубцы. Ими он перекусил замок велосипеда и уехал на нем. Причиненный хозяину ущерб составил 9500 рублей. Рецидивиста поймали и арестовали, велосипед вернули хозяину.

- Мужчина признал свою вину и на словах раскаялся. Однако суд учел его криминальное прошлое и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже до сих пор не отапливаются 145 домов
В Воронеже на улице Урывского опрокинулся ВАЗ-2112
Президент воронежского кинотеатра "Спартак" будет курировать разработку проекта реконструкции ТОБа
В Воронеже отремонтировали котельную, где в начале гола обрушилась 20-метровая труба
С 2020 года воронежским учащимся продлят период льготной покупки билетов на электрички
Глава Воронежа Вадим Кстенин проверил готовность районных комбинатов благоустройства к зиме
Школьники посадили березовую рощу в Воронежской области
Воронежские дорожники подарили главную сенсацию тура в Лиге Чемпионов Бизнеса
Семейные разборки в Воронеже: жена несколько раз пырнула ножом мужа
Воронежский аэропорт не получил «добро» чиновников на приаэродромную территорию
Сергей Полунин привезет в Воронеж звезд мирового балета
В Воронежской области пенсионеров поздравили с изумрудной свадьбой
В Воронеже отключат воду на трех улицах и в двух переулках
В Воронежской области студентам и школьникам продлили период льготного проезда на электричках
Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после завершения планового ремонта