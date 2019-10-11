В Воронежской области пенсионеров поздравили с изумрудной свадьбой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-11T15:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЗАГСе Аннинского района местных жителей, Илью Фомича и Лидию Константиновну Натаровых, поздравили с изумрудной свадьбой. Юбиляры сочетались законным браком 10 октября 1964 года и прожили вместе 55 лет.

Супруги родились в Анне и всю жизнь прожили на родной земле. Влюбленные даже работали на одном предприятии. Илья Фомич пришел на Аннинский спиртзавод еще мальчишкой и проработал там 37 лет. Трудовой стаж Лидии Константиновны почти 30 лет.

Пара воспитала двоих детей, а теперь растит троих внуков и правнука. Сейчас Натаровы на пенсии, но скучать им не приходится. Лидия Константиновна занимается огородом, выращивает цветы, а Илья Фомич любит рыбалку.

Юбиляров поздравила начальник территориального отдела ЗАГС Елена Лобова. Она пожелала супругам в добром здравии дожить до бриллиантовой и коронной свадьбы, а также вручила им поздравительный адрес губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU