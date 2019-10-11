2019-10-11T15:49:13+03:00
Общество

В Воронежской области пенсионеров поздравили с изумрудной свадьбой

Илья Фомич и Лидия Константиновна Натаровы прожили вместе 55 лет
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой управления ЗАГС Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой управления ЗАГС Воронежской области.
Изменить размер текста:

В ЗАГСе Аннинского района местных жителей, Илью Фомича и Лидию Константиновну Натаровых, поздравили с изумрудной свадьбой. Юбиляры сочетались законным браком 10 октября 1964 года и прожили вместе 55 лет.

Супруги родились в Анне и всю жизнь прожили на родной земле. Влюбленные даже работали на одном предприятии. Илья Фомич пришел на Аннинский спиртзавод еще мальчишкой и проработал там 37 лет. Трудовой стаж Лидии Константиновны почти 30 лет.

Пара воспитала двоих детей, а теперь растит троих внуков и правнука. Сейчас Натаровы на пенсии, но скучать им не приходится. Лидия Константиновна занимается огородом, выращивает цветы, а Илья Фомич любит рыбалку.

Юбиляров поздравила начальник территориального отдела ЗАГС Елена Лобова. Она пожелала супругам в добром здравии дожить до бриллиантовой и коронной свадьбы, а также вручила им поздравительный адрес губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Полунин привезет в Воронеж звезд мирового балета
В Воронеже отключат воду на трех улицах и в двух переулках
В Воронежской области студентам и школьникам продлили период льготного проезда на электричках
Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после завершения планового ремонта
Телефонный мошенник забрал у воронежца 420 тысяч рублей
В Воронеже начали оборудовать пандусами улицу Хользунова
Общественники просят власти увеличить количество автобусов на маршруте № 17 в Воронеже
Воронежских женщин пригласили на бесплатные консультации к мамологу
Заведующая кафедрой Воронежского технического университета мгновенно обучила шесть узбеков русскому языку за 72 тысячи рублей
Владимир Нетёсов: «Депутатские приемы помогают оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей Воронежской области»
Воронежский зэк незаконно завладел пятью мобильниками, не выходя с зоны
Воронежский таможенник за взятки рассылал СМС с дислокацией постов
Осенью отправятся служить на 17% воронежских призывников больше
Воронеж может стать центром Всероссийской студенческой стройки
В Воронеже следователи проверят чиновников, решивших снести дом, где рушатся стены, только в 2024 году
В Коминтерновском районе Воронежа на семи АЗС запретили продавать пиво
В Воронеже обиженный бомж поджег «Мерседес»
Жители района в Воронежской области останутся без воды на 20 суток
В Воронежской области племянник, заступаясь за дядю, зарезал мужчину
Воронежцам предлагают написать краеведческий диктант
В Воронежской области за четыре года построят 20 газозаправок
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели
Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина