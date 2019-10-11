2019-10-11T15:21:02+03:00
Общество

В Воронежской области студентам и школьникам продлили период льготного проезда на электричках

Учащиеся вузов и техникумов смогут покупать билеты со скидкой до 20 июля, а учащиеся общеобразовательных заведений – до 30 июня
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области с 2020 года продлят период льготного проезда в электричках для студентов и школьников. Такое решение приняли депутаты областной Думы на заседании в четверг, 10 октября.

Теперь учащиеся вузов и техникумов смогут покупать билеты за полцены вплоть до 20 июля, а учащиеся общеобразовательных заведений – до 30 июня. Ранее льгота предоставлялась для тех и других в одинаковые периоды - с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Продлить льготный период решили из-за многочисленных обращений воронежцев.

Напомним, льготы по тарифам проезда учащихся действует в Воронежской области с 2010 года. Изначально 95% расходных обязательств области компенсировалось за счет субсидии из федерального бюджета. С 2013 года федеральное субсидирование было прекращено и расходные обязательства исполнял бюджет Воронежской области. А с 1 января 2017 года при предоставлении льготы было решено ввести критерий нуждаемости.

Но с 1 сентября 2018 депутаты отменили это условие. На сегодняшний день вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов получают 50-процентную скидку на проезд в электричках в течение учебного года. Для получения льготы учащимся нужно лишь показать кассиру студенческий билет или справку из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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