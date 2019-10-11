2019-10-11T20:03:01+03:00
Общество

Синоптики Воронежкого заповедника рассказали, чем их удивила эта осень

Жара и снег, ливень и радуга сошлись вместе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чем еще удивит нас эта осень?Чем еще удивит нас эта осень?Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Нынешняя осень оказалась настолько необычной и щедрой на сюрпризы, что удивила не только простых жителей, но и профессиональных синоптиков.

Своими наблюдениями поделились сотрудники метеослужбы Воронежского заповедника им. В.Пескова:

- Чем нас удивило начало осени? Температурными перепадами и необычными природными явлениями. Они необычны не сами по себе, а по времени наблюдения.

Во-первых, по словам специалистов, в этом году климатическая осень (это время, когда среднесуточная температура перевалит за отметку +15) наступила позже обычного – 14 сентября.

- Средняя многолетняя дата наступления климатической осени в заповеднике по наблюдениям с 1932 года – 3 сентября, - говорят синоптики.- В последние годы, в связи с изменением климата, переход от лета к осени происходит позже. Самые поздние даты начала осени – 28 сентября в 2015 году и 17 сентября в 2018 году.

Сентябрьская жара 24 сентября неожиданно и резко сменилась заморозками, которые отмечались три дня. Только за первую декаду октября выпало 110% месячной нормы осадков.

Но больше всего синоптиков удивил снег, выпавший в области в ночь на 8 октября:

- 4-го октября дневная температура поднималась до +22°С, а 7 октября она резко понизилась: похолодание, ветер и температура близкая к 0º. Это привело к выпадению первого снега в ночь на 8-е октября, который покрыл землю и деревья. Временный снежный покров в начале октября – очень редкое явление. Растаял снег только к 10 часам утра.

Образ непредсказуемой осени 2019 года дополняет продолжительный ливень с вечера 30 сентября до вечера 1 октября, засиявшая после ненастья радуга и самая настоящая гроза 5 и 6 октября.

Одним словом, воронежская осень 2019 года достойна того, чтобы быть увековеченной в учебниках метеорологов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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