Телефонный мошенник забрал у воронежца 420 тысяч рублей
36-летний житель Ленинского района Воронежа стал очередной жертвой мошенничества по телефону. Аферист действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, заявил, что счет попытались обчистить хакеры и лучше деньги перевести на резервный. Указал реквизиты, куда доверчивый воронежец и кинул 420 тысяч рублей. Естественно, телефон мошенник сразу после получения денег отключил.
Всего 10 октября в Воронеже аферисты «развели» четырех человек на сумму около полумиллиона. Полицейские в очередной раз напоминают: никому не говорите данных ваших банковских карт и тем более ни под каким предлогом не переводите деньги на неизвестные счета, поддавшись уговорам незнакомцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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