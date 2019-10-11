Телефонный мошенник забрал у воронежца 420 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-11T15:04:39+03:00

Не делайте какие-либо операции с вашей картой по совету незнакомцев! Фото: из архива «КП»

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36-летний житель Ленинского района Воронежа стал очередной жертвой мошенничества по телефону. Аферист действовал по классической схеме: представился сотрудником банка, заявил, что счет попытались обчистить хакеры и лучше деньги перевести на резервный. Указал реквизиты, куда доверчивый воронежец и кинул 420 тысяч рублей. Естественно, телефон мошенник сразу после получения денег отключил.

Всего 10 октября в Воронеже аферисты «развели» четырех человек на сумму около полумиллиона. Полицейские в очередной раз напоминают: никому не говорите данных ваших банковских карт и тем более ни под каким предлогом не переводите деньги на неизвестные счета, поддавшись уговорам незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU