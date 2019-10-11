2019-10-11T13:08:45+03:00
Общество

Осенью отправятся служить на 17% воронежских призывников больше

В прошлом году норма призыва была ниже
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков.Военный комиссар Воронежской области Сергей Панков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

С 1 октября начался очередной осенний призыв. Коснется он юношей, которые родились в 1992-2001 годах. Как сообщил на пресс-конференции военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, норма призыва - 1400 человек. Это на 17 процентов больше, чем прошлой осенью. Увеличение числа призывников связано с тем, что летом их набирали меньше.

- Минувшей весной уклонялись от воинской обязанности более 2000 призывников Разысканы 450 из них, - заявил Сергей Панков. - Кроме того, один человек не явился на сборный пункт без уважительной причины. Материалы передали в следственные органы.

Структура заболеваний, который становились основаниями для отсрочки, изменилась мало. Об этом рассказал Андрей Гладнев, председатель военно-врачебной комиссии Воронежской области. Призывники чаще всего страдают от проблем с опорно-двигательной системой или сердцем. В последние годы растет число тех, у кого фиксируются заболевания эндокринной системы. Проявляются они как в виде ожирения, так и в виде недовеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский аэропорт не получил «добро» чиновников на приаэродромную зону
Сергей Полунин привезет в Воронеж звезд мирового балета
В Воронежской области пенсионеров поздравили с изумрудной свадьбой
В Воронеже отключат воду на трех улицах и в двух переулках
В Воронежской области студентам и школьникам продлили период льготного проезда на электричках
Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после завершения планового ремонта
Телефонный мошенник забрал у воронежца 420 тысяч рублей
В Воронеже начали оборудовать пандусами улицу Хользунова
Общественники просят власти увеличить количество автобусов на маршруте № 17 в Воронеже
Воронежских женщин пригласили на бесплатные консультации к мамологу
Заведующая кафедрой Воронежского технического университета мгновенно обучила шесть узбеков русскому языку за 72 тысячи рублей
Владимир Нетёсов: «Депутатские приемы помогают оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей Воронежской области»
Воронежский зэк незаконно завладел пятью мобильниками, не выходя с зоны
Воронежский таможенник за взятки рассылал СМС с дислокацией постов
Воронеж может стать центром Всероссийской студенческой стройки
В Воронеже следователи проверят чиновников, решивших снести дом, где рушатся стены, только в 2024 году
В Коминтерновском районе Воронежа на семи АЗС запретили продавать пиво
В Воронеже обиженный бомж поджег «Мерседес»
Жители района в Воронежской области останутся без воды на 20 суток
В Воронежской области племянник, заступаясь за дядю, зарезал мужчину
Воронежцам предлагают написать краеведческий диктант
В Воронежской области за четыре года построят 20 газозаправок
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
В Воронеже строители онкоцентра отрыли загадочные старинные тоннели
Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина