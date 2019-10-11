Осенью отправятся служить на 17% воронежских призывников больше

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-11T13:08:45+03:00

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С 1 октября начался очередной осенний призыв. Коснется он юношей, которые родились в 1992-2001 годах. Как сообщил на пресс-конференции военный комиссар Воронежской области Сергей Панков, норма призыва - 1400 человек. Это на 17 процентов больше, чем прошлой осенью. Увеличение числа призывников связано с тем, что летом их набирали меньше.

- Минувшей весной уклонялись от воинской обязанности более 2000 призывников Разысканы 450 из них, - заявил Сергей Панков. - Кроме того, один человек не явился на сборный пункт без уважительной причины. Материалы передали в следственные органы.

Структура заболеваний, который становились основаниями для отсрочки, изменилась мало. Об этом рассказал Андрей Гладнев, председатель военно-врачебной комиссии Воронежской области. Призывники чаще всего страдают от проблем с опорно-двигательной системой или сердцем. В последние годы растет число тех, у кого фиксируются заболевания эндокринной системы. Проявляются они как в виде ожирения, так и в виде недовеса.

ИСТОЧНИК KP.RU