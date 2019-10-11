В Воронеже обиженный бомж поджег «Мерседес»

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-11T12:19:47+03:00

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5 октября около 18 часов на улице Новгородской загорелся «Мерседес-Бенц», принадлежащий 38-летней девушке, живущей в Воронеже. Огонь быстро потушили, но салон оказался сильно поврежден. Во время пожара никто не пострадал.

Полицейские опросили очевидцев ЧП и выяснили, что возле машины вертелся мужчина, похожий на бомжа. Они «отработали» соответствующих субъектов и вскоре задержали по подозрению в поджоге 31-летнего гражданина в Северном микрорайоне.

В отделе полиции мужчина признался, что залез в машину, чтобы чем-нибудь поживиться. Однако ничего не нашел, из-за этого разозлился и устроил пожар. По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» бомжу грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU