2019-10-11T11:53:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области племянник, заступаясь за дядю, зарезал мужчину

Его взбесил отказ возвращать якобы оставленные его родственником мобильник и куртку
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где произошло убийство.Дом, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 22-летнего жителя поселка Чапаевское Эртильского района. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Эта трагедия произошла в марте 2019 года. Все началось с того, что дядя рассказал 22-летнему племяннику, что оставил у знакомого в Эртиле мобильник и куртку. Молодой человек предложил съездить за вещами. Что они и сделали. 36-летний хозяин квартиры на улице Садовой, где якобы были оставлены вещи, открыл дверь, но заявил, что ни мобильника, ни куртки у него нет.

22-летнего парня этот ответ так взбесил, что он сначала избил мужчину, а потом ударил его ножом по голове, лицу и туловищу и убежал. Раны оказались смертельными.

Юноша зарезал мужчину у входа в дом. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Юноша зарезал мужчину у входа в дом.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Вину 22-летнего жителя Чапавского подтверждают показания свидетелей и заключения судебных экспертиз. Молодой человек, ранее судимый за угрозу убийством, на предварительном следствии неоднократно менял свои показания. Однако под тяжестью собранных доказательств при предъявлении окончательного обвинения он признал свою вину, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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