2019-10-11T11:26:01+03:00
Общество

В Воронежской области за четыре года построят 20 газозаправок

Такие задачи озвучил губернатор на совещании в региональном правительстве
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Гусев озадачил участников совещания грандиозными планами на ближайшие четыре года.Александр Гусев озадачил участников совещания грандиозными планами на ближайшие четыре года.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В правительстве Воронежской области обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива в нашем регионе.

- Федеральный центр ставит перед нами серьезные задачи. Нам нужно будет в течение четырех лет построить больше двадцати заправок, - заявил задачу губернатор Александр Гусев.

Воронежская область может рассчитывать на выделение на эти цели 160 миллионов рублей от Минэнерго России. Четыре новых газозаправки могут заработать уже в 2019 году.

С февраля 2014 года Воронежская область является одним из двадцати пилотных регионов, реализующих проекты по переводу транспорта на природный газ. Сейчас действуют 11 объектов, где можно им заправиться. В Воронеже расположены две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и два многотопливных автозаправочных комплекса с участком реализации природного газа. В районах работают шесть таких объектов (в Семилуках, Россоши, Борисоглебске, Острогожске, Лисках и Калаче). Один передвижной автогазозаправщик находится на территории автопредприятия в Бобровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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