2019-10-10T21:40:19+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» победил ижевскую «Ижсталь»

Дубль на счету Егора Алешина
Юрий КОЗЛОВ
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Матч с «Ижсталью» в первом периоде протекал для «Бурана» с переменным успехом. Счет на седьмой минуте открыл Егор Алешин. Гости после этого создали несколько опасных моментов. В конце концов Арсений Хацей на 14 минуте реализовал большинство – 1:1.

Во втором периоде игроки «Бурана» тоже умело разыграли лишнего – на 25 минуте отличился Никита Шацкий. «Ураганные» не сбавляли обороты. И на 33 минуте в равных составах шайбу забросил Александр Чиглинцев. «Бурану» не удалось уйти на второй перерыв с относительно комфортным преимуществом. На 39 минуте Игорь Шама свел разрыв в счете до минимума.

В третьем периоде решающим стало удаление игрока «Ижстали» Ильи Дервука за подножку. Четкий розыгрыш большинства завершил точным броском Алешин. Егор оформил дубль, а «Буран» наконец-то победил, набрав 11 очков.

Следующий матч «ураганные» вновь проведут в Воронеже 12 октября. Соперник крайне неудобный – «Нефтяник» (Альметьевск). Ему «Буран» пару раз проигрывал с треском (было даже домашнее поражение со счетом 2:10). Матч начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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