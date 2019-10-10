2019-10-10T20:25:59+03:00
Дом. Семья

В Воронеже раненого перепела сняли с козырька здания

Птица врезалась в провода
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.Фото: из группы Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.
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В Воронеже местные жители спасли перепела. Птица врезалась в провода и травмировалась во время перелета. Затем она, вероятно, упала на козырек офисного здания в центре города, где ее и заметили сотрудники. Историю рассказали в Центре реабилитации диких животных «Сердце леса».

При осмотре волонтеры обнаружили у перепела обширную скальпированную рану в области груди. На данный момент птицу зашили. Ее состояние оценивают как стабильное.

Перепел будет зимовать в птичнике одного из волонтеров. А весной его отпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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