2019-10-10T17:47:23+03:00
Общество

Отопительный сезон - 2019: в Воронеже с холодными батареями остаются меньше 250 домов

Тепло получили 95% зданий
Станислав ШЕВЧЕНКО
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У воронежцев все меньше шансов замерзнуть в собственных квартирах.У воронежцев все меньше шансов замерзнуть в собственных квартирах.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В пресс-службе городской администрации рассказали, как продвигается старт отопительного сезона. В Воронеже остается все меньше квартир с холодными батареями.

- По состоянию на 17.00, пуск осуществлен в 4369 многоквартирных домов с центральным отоплением. Это 95 процентов от их общего количества (4598 домов), - отметили в мэрии.

Напомним, в городе работают "горячие линии" по вопросам ЖКХ (228-32-76 и 228-30-27). Звонить можно в управы районов: Коминтерновский - 261-10-68, Советский - 225-71-01, 263-16-73, Центральный 259-76-63, 259-76-51, Железнодорожный - 223-04-86, Левобережный - 254-79-91, 249-09-71, Ленинский - 206-91-52. Если в вашем доме нет тепла, сначала узнайте причины неполадки в управляющей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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