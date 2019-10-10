2019-10-10T17:01:52+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области получил удар ножом за оскорбление закоренелых преступников

Дело порезавшего его мужчины передали в суд
Юрий КОЗЛОВ
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Суда мужчина, порезавший знакомого по пустяковому поводу, ожидает под домашним арестом.Суда мужчина, порезавший знакомого по пустяковому поводу, ожидает под домашним арестом.Фото: из архива «КП»
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Борисоглебские следователи передали в суд уголовное дело 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

По данным следствия, 22 апреля 43-летний мужчина выпивал в компании с 26-летним знакомым. Тот стал плохо отзываться о неоднократно судимых друзьях своего старшего приятеля. Друг рецидивистов схватил нож и ударил собутыльника лезвием в грудь. Он вывел порезанного мужчину на улицу, отвел его на десять метров и посадил на скамейку у частного дома. У раненого начался пневмоторакса (скопление воздуха или газов в плевральной полости).

Прохожий, видевший странно себя ведущих мужчин, вызвал скорую. Полицейские допросили его, и тот сообщил приметы преступника. Вскоре его задержали. Мужчина признал свою вину. Его до суда отправили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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