Житель Воронежской области получил удар ножом за оскорбление закоренелых преступников
Борисоглебские следователи передали в суд уголовное дело 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.
По данным следствия, 22 апреля 43-летний мужчина выпивал в компании с 26-летним знакомым. Тот стал плохо отзываться о неоднократно судимых друзьях своего старшего приятеля. Друг рецидивистов схватил нож и ударил собутыльника лезвием в грудь. Он вывел порезанного мужчину на улицу, отвел его на десять метров и посадил на скамейку у частного дома. У раненого начался пневмоторакса (скопление воздуха или газов в плевральной полости).
Прохожий, видевший странно себя ведущих мужчин, вызвал скорую. Полицейские допросили его, и тот сообщил приметы преступника. Вскоре его задержали. Мужчина признал свою вину. Его до суда отправили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU