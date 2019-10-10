2019-10-10T15:35:50+03:00
Происшествия

Лжесотрудник банка обманул жительницу Воронежа на 290 тысяч рублей

Мошенник предложил женщине вернуть якобы украденные у нее деньги
Юлия ДИДЕНКО
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Номер телефона мошенника зарегистрирован в столичном регионе. Его ищет полиция.Номер телефона мошенника зарегистрирован в столичном регионе. Его ищет полиция.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже лжесотрудники банка вновь обманывают местных жителей. Очередной жертвой мошенников стала 42-летняя горожанка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 10 октября.

Женщина обратилась в полицию после того, как с ее карты списали 290 тысяч рублей. Местная жительница рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что с карты горожанки происходит списание средств.

Мошенник уточнил у владелицы карты, совершала ли она в ближайшее время какие-либо оплаты картой. Получив отрицательный ответ, мошенник заверил женщину, что с её счета списаны деньги, однако их можно вернуть,отменив последний платеж.

Обманщик предупредил, что важно отменить платеж незамедлительно, чтобы не упустить время и попросил назвать ему персональные данные банковской карты, включая её номер и защитный код. Женщина сообщила необходимые данные, после чего с её расчетного счета была списана крупная сумма.

Оперативники установили, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в столичном регионе, а денежные средства заявительницы были переведены на яндекс-кошелек.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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