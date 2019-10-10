В Воронежской области отменят семь электричек
В ППК «Черноземье» сообщили об отмене семи сезонных электричек. Они ездили для удобства дачников. А теперь, с приходом холодов, надобность в них отпала.
С 21 октября до следующего дачного сезона не будут ездить следующие поезда:
№ 6407 «Лиски – Воронеж-1» (ежедневный, кроме понедельника, четверга, отправление в 14.05, прибытие в 16.16);
№ 6317 «Воронеж-Курский – Курбатово» (пятница; 17.40 – 19.10).
Еще пять ездили по субботам и воскресеньям:
№ 6406 «Воронеж-1 – Колодезная» (07.02 - 08.18);
№ 6601 «Воронеж-Курский – Нижнедевицк» (08.25 - 10.37);
№ 6602 «Курбатово – Воронеж-Курский» (16.50 – 18.40);
№ 6307 «Воронеж-Курский – Курбатово» (11.30 – 13.06);
№6310 «Курбатово – Воронеж-Курский», (13.55 – 15.32).
ИСТОЧНИК KP.RU