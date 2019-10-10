2019-10-10T14:58:15+03:00
Общество

В Воронежской области отменят семь электричек

Причина – окончание дачного сезона
Юрий КОЗЛОВ
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Железнодорожники решили, что с окончанием дачного сезона можно сильно сократить число электричек до Курбатово.Железнодорожники решили, что с окончанием дачного сезона можно сильно сократить число электричек до Курбатово.Фото: из архива «КП»
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В ППК «Черноземье» сообщили об отмене семи сезонных электричек. Они ездили для удобства дачников. А теперь, с приходом холодов, надобность в них отпала.

С 21 октября до следующего дачного сезона не будут ездить следующие поезда:

№ 6407 «ЛискиВоронеж-1» (ежедневный, кроме понедельника, четверга, отправление в 14.05, прибытие в 16.16);

№ 6317 «Воронеж-Курский – Курбатово» (пятница; 17.40 – 19.10).

Еще пять ездили по субботам и воскресеньям:

№ 6406 «Воронеж-1 – Колодезная» (07.02 - 08.18);

№ 6601 «Воронеж-Курский – Нижнедевицк» (08.25 - 10.37);

№ 6602 «Курбатово – Воронеж-Курский» (16.50 – 18.40);

№ 6307 «Воронеж-Курский – Курбатово» (11.30 – 13.06);

№6310 «Курбатово – Воронеж-Курский», (13.55 – 15.32).

ИСТОЧНИК KP.RU

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