2019-10-10T14:39:33+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали двух сбытчиков героина

Мужчин задержали во время оборудования тайников-закладок
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции задержали двух уроженцев среднеазиатской республики, 35 и 29 лет. Мужчины оборудовали тайники-закладки с героином в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 10 октября.

Во время осмотра у наркосбытчиков нашли 38 свертков, в которых находилось около 300 граммов героина. По оперативной информации,партии предназначались не для потребителей, а для других закладчиков, работающих с более мелкими поставками.

Мужчины снимали квартиру в Центральном районе на улице Шишкова. Там у них также нашли 250 свертков с наркотическим веществом, общей массой более килограмма, а также электронные весы, банковские карты и упаковочные материалы.

В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания. Они пояснили, что с помощью Сети узнавали адреса оптовых закладок, затем оттуда брали необходимое количество наркотика и оборудовали тайники.

В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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