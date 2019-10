В Воронежском заповеднике засняли бабочку-колибри

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-10T12:46:14+03:00

Воронежский заповедник поделился кадрами бабочки-колибри. Прекрасное создание природы удалось заснять главному специалисту заповедника Игорю Воробьевув жаркий день середины сентября. Во дворе Охотничьего кордона на цветах цинии он увидел бабочку с хоботком, как у колибри. Это оказалась бабочка из семейства бражников. Примечательно, что большинство бражников - ночные бабочки, именно они летят на свет ночных фонарей. Но есть среди них и дневной вид - языкан обыкновенный или бражник-хоботник.

- Меня лично больше поразил не ее длинный хоботок, а пронзительный ястребиный «глаз», замеченный на стоп-кадре. Оказывается, не меня одного – по-английски бабочка называется Humming-bird hawk moth. Тут тебе и колибри, и ястребиный мотылек, - делится Игорь Воробьев.

Бражник отлично летает - до 50 км/ч- из-за своего строения - пулеобразного тела и коротких крыльев. Он способен преодолевать расстояния в более 1500 км - от Португалии через Атлантику! Американская альтернативная рок-группа They Might Be Giants посвятили этой бабочке песню «Пчела, которая Птица, которая Мотылек».

Эти бабочки обожают нектар синяка, а среди культурных растений – флоксов и цинии.

Языкан занесен в региональные Красные книги Липецкой и Тамбовской областей.

