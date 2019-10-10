В Воронеже шиномонтажник угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-10T11:48:42+03:00

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В Воронеже камеры видеонаблюдения помогли установить угонщика авто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 10 октября.

В полицию обратился 20-летний владелец автомобиля ВАЗ-2106. Он рассказал, что припарковал автомобиль у здания одной из шиномонтажных станций на проспекте Патриотов и уехал на несколько дней отдыхать. Вернувшись из поездки, местный житель обнаружил, что у его машины взломан замок и поврежден блокиратор руля. Кроме того, авто кто-то переставил на другое место.

Сотрудники полиции проверили записи с камер и выяснили, что 25-летний шиномонтажник несколько раз пользовался машиной. Его задержали.

В отделе полиции парень признал вину и пояснил, что его внимание привлек автомобиль, который несколько дней не эксплуатировался.Тогда он решил покататься на нем по городу. Воронежец открыл отверткой дверной замок, сломал блокиратор руля и запустил двигатель.

В настоящее время на местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU