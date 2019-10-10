2019-10-10T10:55:19+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка нашла чужую банковскую карту на улице и оплатила ей покупки

Женщину задержали в магазине в момент оплаты очередного товара
Юлия ДИДЕНКО
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Теперь местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы.Теперь местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже правоохранители задержали 67-летнюю женщину, которая нашла чужую банковскую карту и оплатила ей свои покупки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 10 октября.

В полицию обратился 31-летний горожанин. Он рассказал, что потерял свою банковскую карту. Но ее кто-то нашел и снял больше семи тысяч рублей.

Участковый проверил камеры видеонаблюдения в местах, где новый владелец пользовался картой, и установили личность участницы преступления. Ей оказалась 67-летняя местная жительница. Ее задержали в одном из магазинов в момент совершения очередной покупки.

В отделе полиции женщина признала вину и пояснила, что банковскую карту нашла на улице, после чего решила воспользоваться ей для оплаты различных покупок.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Теперь пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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