Воронежцев позвали на уборку на древнем кургане
После окончания работы волонтерам проведут экскурсию
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Воронежцев попросили помочь с уборкой памятника археологического наследия «Курганный могильник эпохи бронзового и раннего железного века». Объект находится в микрорайоне Подклетное. Мероприятие состоится в пятницу, 11 октября. После окончания работы волонтерам проведут экскурсию.
Сбор желающих состоится в 13.00 возле гостиницы «Бристоль». Волонтерам выдадут все необходимые инструменты для уборки, а также доставят на место. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Культура».
Подробности можно узнать по телефону: 255 57 30.
ИСТОЧНИК KP.RU