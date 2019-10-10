Воронежцев позвали на уборку на древнем кургане

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-10T09:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцев попросили помочь с уборкой памятника археологического наследия «Курганный могильник эпохи бронзового и раннего железного века». Объект находится в микрорайоне Подклетное. Мероприятие состоится в пятницу, 11 октября. После окончания работы волонтерам проведут экскурсию.

Сбор желающих состоится в 13.00 возле гостиницы «Бристоль». Волонтерам выдадут все необходимые инструменты для уборки, а также доставят на место. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Подробности можно узнать по телефону: 255 57 30.

ИСТОЧНИК KP.RU