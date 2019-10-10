Воронежская область попала в рейтинг регионов по числу погибших в ДТП детей из-за нарушений

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-10T10:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежская область попала в список регионов, где дети чаще всего умирают из-за нарушений правил перевозки в машинах. Нарушениями считается отсутствие детского автокресла или люльки, а также использование адаптеров ремня или бескаркасных кресел, которые только усугубят травмы в случае ДТП. Исследование проводилось с начала 2015 года. Его опубликовала ассоциация производителей детских автокресел.

Воронежская область заняла пятое место в рейтинге. В 101 ДТП с нарушениями погибли 11 детей. Процент равен 10.28. А без нарушений правил случилось 528 аварий, в которых умерли 27 детей. Процент составляет 5.11.

Чаще всего из-за неправильной перевозки погибали в Дагестане - 23 ребенка. Смертельными для детей оказались 22,12% всех аварий, где дети не находились в автокреслах. При этом смертность в ДТП, где ребенка фиксировали по всем правилам, ниже почти на треть.

На втором месте Красноярский край - 20 погибших. На третьем - республика Крым, где из-за нарушений правил перевозки погибли 19 детей. В обоих случаях смертность резко падала, когда ребенок находился в автокресле и перевозился по всем правилам — почти в два раза, в случае с Красноярском, и в три раза в Крыму.

При этом сразу в 15 субъектах за это время не зарегистрировали ни одного погибшего. В их числе такие густонаселенные регионы как Белгородская, Ивановская и Пензенская области, а также Санкт-Петербург.

Всего в России произошло 4 483 ДТП, в которых нарушались правила перевозки. Смертность в них составила 7,18%. При этом, в случае, когда ребенок перевозился без нарушений, эта цифра оказалась почти в два раза меньше — 3,9%.С начала 2015 года в стране погибли 322 ребенка в возрасте до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU