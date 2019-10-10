2019-10-10T08:56:38+03:00
Общество

В Воронеже свадебная свеча разбила лобовое стекло машины

Вещь кто-то выкинул из окна
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже из окна многоэтажки неизвестные выбросили свадебную свечу. Все бы ничего, да вот только попала она прямо в лобовое стекло автомобиля. На нем образовались внушительные трещины. Инцидент произошел у дома №27 на улице Тимирязева. Хозяин авто решил найти владельцев украшения и призвать их совесть через пост в соцсети.

- Опубликуйте, пожалуйста, может, кто увидит свою вещь, и совесть заиграет, - написал автор снимков.

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

В комментариях воронежцы высказали свои варианты произошедшего и не упустили возможности пошутить над ситуацией: «Развелись, видимо», «Нормально так люди ссорятся, даже соседи поучаствовали», «Даже расстаться нормально не могут. Что за люди».

Были и те, кто просто посочувствовал хозяину автомобиля. Ведь вряд ли он найдет виновников. Так что платить за ремонт ему придется самому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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