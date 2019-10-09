Газопровод в центре Воронежа перекрыли после утечки
В систему "112" поступили сообщения о запахе газа рядом с домом 2 на улице Большая Манежная. В этом здании располагается Центральный районный суд. На место выехали специалисты газовой службы, рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.
- Первые сообщения стали поступать около 17.20. В итоге выявлена утечка на магистральной трубе среднего давления, - сообщили в городской администрации. - Аварийная ситуация устранена, утечка ликвидирована, улицу открыли для проезда автомобилей. Газоснабжение восстанавливается в полном объеме.
Напомним, два года назад во время ремонта газопровода на Московском проспекте произошел пожар. Столб огня оплавил окна воронежской новостройки до шестого этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU