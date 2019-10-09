Газопровод в центре Воронежа перекрыли после утечки

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-09T18:57:46+03:00

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В систему "112" поступили сообщения о запахе газа рядом с домом 2 на улице Большая Манежная. В этом здании располагается Центральный районный суд. На место выехали специалисты газовой службы, рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

- Первые сообщения стали поступать около 17.20. В итоге выявлена утечка на магистральной трубе среднего давления, - сообщили в городской администрации. - Аварийная ситуация устранена, утечка ликвидирована, улицу открыли для проезда автомобилей. Газоснабжение восстанавливается в полном объеме.

Напомним, два года назад во время ремонта газопровода на Московском проспекте произошел пожар. Столб огня оплавил окна воронежской новостройки до шестого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU