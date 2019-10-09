2019-10-09T18:24:33+03:00
Происшествия

В Воронеже без тепла остались два детсада

В мэрии утверждают, что в одном батареи уже потеплели
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии утверждают, что отопление в детсад № 37 скоро должны дать, а в 42-м батареи уже потеплели.В мэрии утверждают, что отопление в детсад № 37 скоро должны дать, а в 42-м батареи уже потеплели.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Два детсада - № 56 в Березовой Роще и № 42 на улице Туполева, остались без тепла. Выходили из положения по-разному – включали обогреватели, одевали детей как капусту в несколько свитеров. Многие родители просто оставляли своих чад дома, резонно боясь, что они простынут.

В мэрии рассказали, когда ликвидируют проблемы в обоих дошкольных учреждениях:

- В детсаду № 42 проблемы возникли у отапливающей его котельной ВАСО. Сейчас они решены, по нашей информации, батареи начали теплеть. С детсадом № 37 ситуация сложнее. В котельной, которая его обслуживает, возникла проблема с подачей воды из-за аварии на бесхозных сетях. Сейчас по гарантийному письму мэрии ее устраняют коммунальные работники.

По данным источника «КП», ремонт бесхозных сетей завершили около четырех часов дня. Если не возникнет новых ЧП, тепло в детсаду № 37 должно появиться по крайней мере к утру четверга, 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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