2019-10-09T18:13:10+03:00
Общество

Эксперты оценили удобство приложения Альфа-Банка

По результатам исследования компании USABILITYLAB мобильное приложение Альфа-Банка признано самым удобным для клиентов с ограниченными возможностями
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«Цифровые банковские услуги в современном мире необходимы каждому, и сервисы Альфа-Банка доступны и удобны для всех наших клиентов», — прокомментировал итоги исследования директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

«С 2017 года мы включаем в наши ежегодные исследования мобильных банков вопросы общедоступности, а в 2019 году мы впервые провели исследование, посвященное только доступности приложений. Банки, принявшие участие в исследовании, проводят большую работу для адаптации своих приложений для людей с разными особенностями восприятия и моторики. Мы надеемся, что эта работа привлечет внимание банковской отрасли к проблемам наиболее незащищенной части клиентов», — прокомментировал управляющий партнер USABILITYLAB Дмитрий Сатин.

Специалисты компании USABILITYLAB составили список проблем, связанных с доступностью приложения, основываясь на различных факторах, которые могут затруднить работу пользователей в нескольких категориях. Это группы незрячих, слабовидящих, те, кто имеют нарушения моторики, нарушения слуха и люди без таких факторов особенностей. Оценка была сформирована на базе стандарта ГОСТ Р 52872-2012 и инструкции по использованию веб-контента WCAG 2.1

Итогом исследования стал список из 12 банков, и первую строчку заняло приложение Альфа-Мобайл. Приложение признано лучшим по дизайну и качеству программного кода, специализированного под запросы для людей с ограниченными возможностями как на платформе iOS, так и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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