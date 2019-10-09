Отопительный сезон - 2019: в Воронеже дали тепло в 87% домов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-09T18:06:09+03:00

А в трех районах города - больше чем в 90%

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В пресс-службе городской администрации рассказали, как проходит пуск тепла. По состоянию на 17.00 9 октября батареи остаются холодными в 12,5% домов с центральным отоплением.

- В лидерах по темпам подключения - три района: Железнодорожный, Ленинский и Коминтерновский, - отметили в городской администрации. - В Железнодорожном районе пуск тепла осуществлен в 92,5% домов, в Ленинском – в 91,7%, в Коминтерновском районе – в 90,4%. Всего же тепло дали в 4025 из 4598 домов.

Напомним, в городе работают "горячие линии" по вопросам ЖКХ (228-32-76 и 228-30-27). Звонить можно в управы районов: Коминтерновский - 261-10-68, Советский - 225-71-01, 263-16-73, Центральный 259-76-63, 259-76-51, Железнодорожный - 223-04-86, Левобережный - 254-79-91, 249-09-71, Ленинский - 206-91-52. Если в вашем доме нет тепла, сначала узнайте причины неполадки в управляющей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU